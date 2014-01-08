Франція оштрафувала Google на 150 тисяч євро за політику конфіденційності

Про це йдеться в поширеному комюніке французької Національної комісії з обробки даних та цивільних свобод (CNIL), повідомляє ІТАР-ТАРС.

Розбіжності між американською корпорацією і Францією, а також низкою інших країн ЄС виникли вже давно. Ще в 2012 році, після того, як компанія оголосила про введення принципово нової політики конфіденційності в своїх хмарних сервісах, європейські експерти висловили стурбованість тим фактом, що прийняті в Google правила суперечать законодавчим нормам Євросоюзу.

Франція разом з ще п`ятьма країнами (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Нідерланди) пригрозила Google санкціями, якщо ситуація не зміниться. У підсумку політика конфіденційності компанії була дещо змінена минулого літа, проте для CNIL цього виявилося недостатньо. На думку французьких фахівців, користувач як і раніше ”не завжди може знати, як використовуються його дані, і не завжди може це контролювати”.

Нову політику конфіденційності компанія ”Гугл” ввела в березні 2012 року. ”Ми збираємо інформацію, яка допомагає поліпшити наші служби, починаючи з мовних налаштувань і закінчуючи більш складними речами, наприклад цікавими для конкретного користувача оголошеннями або людьми в інтернеті”, - йдеться на офіційній сторінці Google. Йдеться про переглянуті сайти або дані, введені користувачем при роботі з різними сервісами пошуковика. Потім вся отримана інформація узагальнюється.

Як стверджують експерти, серед інформації, яку збирає Google, - пошукові запити, телефонні виклики, включаючи номери телефонів, дату, час, тип і тривалість викликів, IP-адреси, дані про апаратні події, в тому числі про збої та діях в системі, а також про настройку, тип і мову браузера.

Франція - не єдина країна, яка оштрафувала американську компанію. У грудні минулого року влада Іспанії визнали Google винною в ”серйозних порушеннях” законодавчих норм щодо захисту приватного життя і зобов`язали виплатити штраф у розмірі 900 тис євро.