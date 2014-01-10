Китай визнав за собою статус лідера за обсягами торгівлі

За підсумками минулого року Китай, судячи з усього, випередив США за обсягами експорту та імпорту, ставши найбільшою торговою державою світу. Про це, як повідомляє Agence France-Presse, заявив прес-секретар Головного митного управління КНР Чжен Юешен (Zheng Yuesheng). Незважаючи на те, що дані з експорту та імпорту США ще не опубліковані, представник китайського відомства повідомив, що КНР «дуже ймовірно» випередила Америку за обсягом торгівлі.

Читайте також: Китай інвестуватиме в будівництво глибоководного порту в Криму

Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на дані місцевої митниці, передає Lenta.ru.

The Financial Times уточнює, що за підсумками перших 11 місяців минулого року експорт та імпорт США склали 3,57 трильйона доларів.

У 2013 році китайський експорт, зокрема, збільшився на 7,9 відсотка до 2,21 трильйона доларів. Імпорт зріс на 7,3 відсотка до 1,95 трильйона доларів. Таким чином, торговий профіцит в порівнянні з 2012 роком збільшився на 12,8 відсотка 259,75 мільярда доларів.