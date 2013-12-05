Китай інвестуватиме в будівництво глибоководного порту в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Пекіні повідомив генеральний директор "Київгідроінвест" Олексій Мазюк перед початком українсько-китайського бізнес-форуму.

Мазюк розповів, що сьогодні в Пекіні буде підписано меморандум, який передбачає фінансування будівництва китайською інвестиційною корпорацією.

За його словами, глибина акваторії порту буде 25 метрів. Порт буде розташований в Сакському районі поряд зі селищем Фрунзе.

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У порті планується кілька терміналів, головним буде контейнерний термінал, також буде зерновий термінал, потужністю до 10 млн. тонн на рік.

"Це унікальна споруда, функцією якої буде перерозподіл вантажних потоків зі Сходу на Європу", - сказав підприємець. Він нагадав, що Україна розташована в євразійському потоці, історична назва якого - Великий шовковий шлях. "Сьогодні, власне кажучи, ми беремо участь у створенні Великого шовкового шляху елементом морської логістики", - сказав Мазюк.

Він сказав, що Українська держава одержить 50% того, що буде побудоване. "Це перший прецедент, коли працюють приватні інвестиції без держгарантій", - відзначив він. 50% - одержить інвестор. Проект складається з двох черг. Перша черга - коштуватиме 3 млрд дол і буде реалізована за 4-5 років.