У Росії затримали підозрюваних у скоєнні теракту в П'ятигорську

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на інформаційний центр Національного антитерористичного комітету.

"Під час попереднього розслідування від вказаних осіб отримані зізнавальні свідчення у скоєнні даного злочину, а також у підготовці більш масштабного теракту. Кримінальні справи порушено за статтями 105, 205 і 317 КК РФ", - повідомили в НАК.

"Внаслідок комплексу оперативно-розшукових заходів та слідчих дій затримано осіб, підозрюваних у скоєнні вказаного злочину. Це Атаєв Мурад, громадянин Азербайджану, Халізом Рамазан, Халізом Володимир, Абдулазіз Шаміль, Газімагомед Шаміль, Ібрагімов Магомед", - повідомили в НАК.

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"Своєчасне затримання вказаних осіб дозволило запобігти ще один злочин терористичної спрямованості", - завершив представник НАК.

Вибух у П'ятигорську стався 27 грудня. Внаслідок нього загинули три людини. У НАК зазначали, що "поруч з Черкеським шосе, на парковці біля меблевого магазину, розташованої навпроти відділу ДІБДР, внаслідок спрацьовування невстановленого вибухового пристрою стався вибух припаркованого автомобіля ВАЗ".

Збиток від вибуху оцінений в 17 млн ​​рублів. Постраждали навколишні будівлі, пошкоджено 13 машин, у тому числі службовий автомобіль ОДІБДР. Потужність вибуху склала 50 кг в тротиловому еквіваленті.