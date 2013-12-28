ФСБ: У П'ятигорську спрацював саморобний вибуховий пристрій

Про це повідомили ІТАР-ТАРС в Національному антитерористичному комітеті (НАК).

"В результаті обстеження вибухотехніками ФСБ місця події попередньо встановлено, що спрацював безоболонковий саморобний вибуховий пристрій", - повідомили в НАК.

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"Оперативним штабом координується діяльність служб швидкого реагування, органів безпеки і сил правопорядку щодо недопущення можливих повторних вибухів, організації комплексу адміністративно-режимних та оперативно-розшукових заходів", - підкреслили в Комітеті.

У НАК також повідомили, що інформація про введення режиму НС в П'ятигорську не відповідає дійсності.

Вибух автомобіля на черкеських шосе в П'ятигорську в районі будівлі ГИБДД і заводу лакофарбових покриттів стався в п'ятницю ввечері. В результаті вибуху загинули три людини

Повідомляється також, що поранених внаслідок вибуху немає, до лікарні ніхто доставлений не був.

До місця події були направлені сили та засоби підрозділів ФСБ, МВС та МНС.