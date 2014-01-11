Google вибачилася за площу Гітлера на карті Берліна

У четвер, 9 січня, Google Maps видавав найзнаменитіше кругове перехрестя Берліна площу Теодора Хойса під старою назвою - площа Адольфа Гітлера, повідомляє Газета.ру.

Ім'я нацистського диктатора площа носила з 1933 по 1947 рік. У 1963 це місце було перейменовано на честь першого президента Німеччини в післявоєнний період.

"Нам повідомили про помилку, і ми тут же її виправили. Ми приносимо свої вибачення за цю помилку", - заявив офіційний представник Google в Німеччині.