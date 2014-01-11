Google вибачилася за площу Гітлера на карті Берліна
00:52, 11 січня 2014Світ
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Американська корпорація Google вибачилася за помилку, що сталася в сервісі Google Maps, який протягом декількох годин показував неіснуюче в Берліні місце - площу ім. Адольфа Гітлера
Google вибачилася за площу Гітлера на карті Берліна Фото cy-pr.com
У четвер, 9 січня, Google Maps видавав найзнаменитіше кругове перехрестя Берліна площу Теодора Хойса під старою назвою - площа Адольфа Гітлера, повідомляє Газета.ру.
Ім'я нацистського диктатора площа носила з 1933 по 1947 рік. У 1963 це місце було перейменовано на честь першого президента Німеччини в післявоєнний період.
"Нам повідомили про помилку, і ми тут же її виправили. Ми приносимо свої вибачення за цю помилку", - заявив офіційний представник Google в Німеччині.
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