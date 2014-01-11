У Польщі запропонували саджати у в'язницю за фразу "польські табори смерті"
03:13, 11 січня 2014Світ
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Консервативна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського запропонувала ввести кримінальне покарання за використання виразу "польські табори смерті", коли мова йде про нацистські табори, розташовані на території окупованої Польщі.
Партія Ярослава Качиньськогозапропонувала саджати у в'язницю за фразу "польські табори смерті" Фото www.platov.ru
Зокрема, Качинський пропонує ввести покарання строком до п'яти років позбавлення волі, повідомляє Газета.ру.
Нагадаємо, Президент США Барак Обама також вжив цей вираз в 2012 році, що спровокувало дипломатичний інцидент між Вашингтоном і Варшавою.
У 2012 році дипломатичні служби польського МЗС виявили як мінімум 130 випадків використання цього виразу в зарубіжних ЗМІ.
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