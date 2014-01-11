У Польщі запропонували саджати у в'язницю за фразу "польські табори смерті"

Зокрема, Качинський пропонує ввести покарання строком до п'яти років позбавлення волі, повідомляє Газета.ру.

Нагадаємо, Президент США Барак Обама також вжив цей вираз в 2012 році, що спровокувало дипломатичний інцидент між Вашингтоном і Варшавою.

У 2012 році дипломатичні служби польського МЗС виявили як мінімум 130 випадків використання цього виразу в зарубіжних ЗМІ.