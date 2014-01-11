У Польщі запропонували саджати у в'язницю за фразу "польські табори смерті"

03:13, 11 січня 2014
Світ
771 0

Консервативна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського запропонувала ввести кримінальне покарання за використання виразу "польські табори смерті", коли мова йде про нацистські табори, розташовані на території окупованої Польщі.

Польща Фото www.platov.ru

Зокрема, Качинський пропонує ввести покарання строком до п'яти років позбавлення волі, повідомляє Газета.ру.

Нагадаємо, Президент США Барак Обама також вжив цей вираз в 2012 році, що спровокувало дипломатичний інцидент між Вашингтоном і Варшавою.

У 2012 році дипломатичні служби польського МЗС виявили як мінімум 130 випадків використання цього виразу в зарубіжних ЗМІ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter