Аріеля Шарона поховають на сімейній фермі «Шикмім»

"Він буде на фермі похований, поряд зі своєю дружиною, там у нього місце. Ферма «Шикмім». Я офіційно підтверджую за заповітом і за бажанням дітей. На горі Герцль він похований не буде", - сказала посол РИА Новости.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон, який останні вісім років провів у комі, помер у суботу, 11 січня. На початку місяця медики повідомили про різке погіршення стану 85-річного пацієнта, у якого почала розвиватися поліорганна недостатність - відмова цілого ряду критично важливих функціональних систем організму.

Час проведення та інші деталі церемонії прощання визначить спеціальна комісія уряду, яка увечері в суботу збереться в Єрусалимі під головуванням міністра культури Лімор Лівнат, повідомили ізраїльські телеканали. Іудейська традиція приписує проводити похорон якнайскоріше, бажано в день смерті, але допускає можливість почекати з церемонією, якщо того «вимагає гідність померлого».

Успішний на війні і в політиці, Шарон в особистому житті пережив не одну трагедію. Його перша дружина Маргаліт, в яку бойовий офіцер закохався з першого погляду і яку підкорив, читаючи вірші на івриті, англійською та російською, розбилася на машині. Їхній син Гур загинув від випадкового пострілу з рушниці, яким грав сусідський хлопчисько. Шарон вдруге одружився з молодшою ​​сестрою Маргаліт - Лілі. У них народилися сини Омрі та Гілад. У 2002 році Лілі померла від раку. Її поховали на сімейній фермі «Шикмім»