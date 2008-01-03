Росіянам запропонують поламати голову над пригодами Іллі Муромця

Компанія Alawar Entertainment випустила гру "Ілля Муромець і Соловей-розбійник. Ратна справа", створену за мотивами мультиплікаційного фільму "Ілля Муромець і Соловей-розбійник". Це перша російська казуальна гра, розроблена на основі кіноліцензії, повідомляє Лента.ру.

"Ілля Муромець і Соловей-розбійник. Ратна справа" - головоломка, яка перевіряє не тільки уважність, але і швидкість реакції користувачів. Задля внесення різноманітності до ігрового процесу творці передбачили масу бонусів, які геймери можуть купити в спеціальному магазині між рівнями.

Вихід гри приурочений до прем`єри мультфільму, на ґрунті якого вона створена. Стрічка вийшла в прокат 28 грудня 2007 року. "Ілля Муромець і Соловей-розбійник" - завершальна частина мультиплікаційної трилогії.