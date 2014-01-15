У Мексиці "народні месники" розігнали наркокартель і відмовляються складати зброю на вимогу армії

Унаслідок сутичок загинули дві людини, повідомляє Радіо Свобода.

Під контроль цих груп в останні тижні перейшла значна частина території Мічоакана. Ці формування були створені місцевими жителями у багатьох невеликих містах штату для боротьби з наркокартелем «тамплієрів», що фактично заміняє місцеву владу і структури безпеки. В останні дні «групи самооборони» взяли під свій контроль кілька міст в Мічоакані, вигнавши звідти бойовиків картелю. У вівторок в ці міста увійшли підрозділи мексиканської армії і федеральної поліції. Вони закликали месників роззброїтися або приєднатися до сил безпеки.

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Керівництво груп, вітаючи спробу центральної влади відновити федеральний контроль на території штату, відмовляється скласти зброю. Воно заявляє, що після виведення армії месники залишаться беззахисними перед картелем, який напевно спробує повернутися в населені пункти, чиї жителі сплачували данину наркоторговцям.