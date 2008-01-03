Торік у світі вбили 134 журналістів і співробітників ЗМІ

У 2007 році у світі було вбито 134 журналісти і співробітники ЗМІ.

Як повідомляє NEWSru, такі дані оголосила в Брюсселі Міжнародна федерація журналістів (IFJ).

Федерація уточнила, що 134 журналісти і співробітники ЗМІ загинули насильницькою смертю і ще 37 їхніх колег загинули в результаті нещасних випадків при виконанні своїх професійних обов`язків.

IFJ не робить у своїх підрахунках різниці між журналістами і допоміжним технічним персоналом, що відрізняє її дані від інших журналістських організацій, відзначає ІТАР-ТАСС.

Федерація підтвердила, що найбільш небезпечною для журналістів країною залишається Ірак, де торік було вбито 65 працівників ЗМІ і їхніх помічників. Усі загиблі (за винятком однієї людини) були громадянами Іраку. IFJ відзначає, що "місцеві іракські журналісти менше захищені від спрямованих проти них атак".

Після Іраку в списку небезпечних країн, складеному FJP, ідуть Сомалі (8 убитих), Пакистан (7), Мексика (6), Шрі-Ланка (6) і Філіппіни (5).