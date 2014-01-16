Через повені в Індонезії евакуювали близько 40 тисяч осіб, є жертви (фото)

Щонайменше 13 людей загинули, двоє пропали безвісти внаслідок повені на півночі індонезійського острова Сулавесі, передає РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Ще близько 40 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

Повінь у провінції Північний Сулавесі стало результатом кількох днів проливних дощів. В адміністративному центрі провінції місті Манадо з берегів вийшли чотири річки, затопивши частину міста. У провінції через дощі зійшли зсуви, під завалами яких опинилися декілька будинків. Також в результаті удару стихії було зруйновано чотири мости.

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Як зазначає представник агентства з управління надзвичайними ситуаціями, рівень води в річках не спадатиме найближчим часом. Евакуацію місцевих жителів проводять співробітники агентства, а також поліцейські, військовослужбовці та волонтери.