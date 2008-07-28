Медведєв співчуває рідним і близьким загиблих внаслідок повені в Україні

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив співчуття Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, рідним і близьким загиблих внаслідок масштабної повені в західних областях України.

Як повідомляє офіційний сайт Президента РФ, глава Російської держави висловив слова підтримки та співчуття всім постраждалим внаслідок цього стихійного лиха.

Як повідомляв УНІАН, через сильні грозові дощі, які пройшли 23-26 липня, й погіршення погодних умов впродовж останньої доби станом на 28 липня на території Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей залишаються підтопленими 40 тис. 601 житловий будинок і 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.

За останніми даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок стихійного лиха в західних областях України загинули 22 людини, з них 6 дітей.