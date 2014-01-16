У Лондоні намагалися вкрасти урну з попелом Фрейда

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Виготовлена ​​2300 років тому урна, в якій зберігаються рештки Фрейда та його дружини Марти, отримала пошкодження після того, як у період з 31 грудня по 1 січня до крематорію проникли якісь зловмисники.

Представник Скотленд-Ярду Даніел Кендлер назвав спробу вкрасти прах Фрейда «мерзенним проявом». Після інциденту адміністрація крематорію заявила, що урна переміщена в безпечне місце, а в лавах охоронців проведена перевірка.

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Австрійський психоаналітик Зігмунд Фрейд переїхав до Великобританії в 1938 році після того, як Австрія перейшла під контроль нацистської Німеччини. У вересні 1939 року вчений помер.

Крім Фрейда, в крематорії «Голдерс Грін» відбувалися поховальні обряди багатьох британських знаменитостей, серед яких - автор "Дракули" Брем Стокер, комік Пітер Селлерс і співачка Емі Уайнхаус.