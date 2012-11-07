Україну вперше відвідає правнучка Фрейда

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 15 листопада Л.Фрейд представить у Львові виставку своїх робіт під назвою «Ігри розуму» в Мистецькій галереї Гері Боумена (Львів, вул. Наливайка, 18). Виставка триватиме до 5 грудня.

Як зазначається у повідомленні, Лючія МакАдам Фрейд народилась у Лондоні, є дочкою відомого британського художника Люс’єна Фрейда, навчалась у Вімблдонській школі мистецтв, а також у Королівській академічній школі. Лючія виставляла свої роботи в Mayfair Art Club, Mall Galleries, Originals Contemporary Printmaking Show та the Royal Academy Schools. ЇЇ роботи неодноразово продавалися на найбільших аукціонах Christies, Bonhams та Sotheby's.

«Назва «Ігри розуму» має подвійне значення і тому співзвучна зі мною. У буквальному сенсі маються на увазі інтелектуальні ігри - такі як шахи чи покер, - проте вона має також прихований і глибший зміст - йдеться про ігри, в які люди грають у житті», - розповіла Л.Фрейд.