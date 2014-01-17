США та Великобританія обговорили зміни в роботі спецслужб

Президент США Барак Обама обговорив зміни, що готуються, в роботі американських спецслужб по телефону з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, повідомляє РИА Новости з посиланням на Білий дім.

"Президент проінформував прем'єр-міністра про триваючий перегляді комунікаційної розвідки", - йдеться в повідомленні Білого дому.

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Обама готується в п'ятницю оголосити про свої рішення щодо програм стеження Агентства національної безпеки, деталі яких розкрив Едвард Сноуден. Обама наполягав раніше, що ці програми законні, але він заявляв також, що США повинні використовувати стеження не тільки в силу наявних технічних можливостей, а й за необхідності.

Великобританія - тісний союзник США і координує електронну розвіддіяльність з Вашингтоном.