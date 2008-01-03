У Франції буде своя РНБО

Французький президент оголосив у четвер про створення нового державного органу - Ради оборони і національної безпеки, реалізовуючи таким чином нову концепцію безпеки Франції, йдеться в комюніке, оприлюдненому у четвер на офіційному сайті Єлісейського палацу.

Повноваження Ради будуть розширені порівняно з повноваженнями двох органів, що діяли раніше, - Ради внутрішньої безпеки та Ради оборони.

Як зазначається в комюніке, створення Ради пов`язане із зміною стратегії безпеки Франції в нових світових умовах. Ці зміни зафіксовані в Білій книзі - офіційному документі, що фактично є державною концепцією безпеки. Підготовка документа ведеться з серпня минулого року, і, хоча Біла книга 2008 року ще не схвалена парламентом, Саркозі вже діє відповідно до її положень.

Попередня Біла книга 1994 року "засвоїла уроки кінця Холодної війни, Біла книга 2008 - уроки глобалізації", наголошується в комюніке.

Зокрема, нова французька стратегія безпеки передбачає посилення ролі Євросоюзу в справах оборони. Водночас пропонується "відновити трансатлантичні зв`язки".

РІА "Новости"