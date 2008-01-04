Шеварднадзе прогнозує, що Грузії знадобиться другий тур виборів

Екс-президент Грузії Едуард ШЕВАРДНАДЗЕ не виключає, що для виявлення переможця в дострокових президентських виборах у країні знадобиться проведення другого туру. Про це він заявив сьогодні журналістам у Тбілісі, передає ІТАР-ТАРС. Е.ШЕВАРДНАДЗЕ відмовився прогнозувати можливі результати голосування на президентських виборах, які заплановано на 5 січня.

"Давати прогнози не можу і не хочу, але, виходячи з моїх спостережень і вражень, не виключаю, що для визначення президента знадобиться другий тур", - сказав Е.ШЕВАРДНАДЗЕ.

Він зазначив, що "не бере будь-якої участі в політичному і громадському житті країни і не зустрічається з політиками, але як пенсіонер спостерігає за подіями, що відбуваються в країні, і передвиборчою кампанією". Е.ШЕВАРДНАДЗЕ повідомив, що "як виборець має намір взяти участь у голосуванні", але відмовився сказати, кому віддасть перевагу. "Я ще не вирішив, за кого голосувати, рішення ухвалю 5 січня дорогою на виборчу дільницю", - напівжартома-напівсерйозно сказав Е.ШЕВАРДНАДЗЕ, якому 25 січня виповнюється 80 років.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня в Грузії відбудуться позачергові президентські вибори. На посаду глави держави претендують сім кандидатів. Якщо в першому турі жоден з них не набере понад 50 відсотків голосів, то відбудеться другий тур виборів.

Перші підсумки голосування Центрвиборчком Грузії оголосить у неділю. Остаточні підсумки будуть оприлюднені за чотири дні після виборів.