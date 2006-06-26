Arcelor схвалила злиття з Mittal Steel

Акціонери Arcelor володітимуть 50,5% акцій нової компанії Arcelor-Mittal, повідомив заступник виконавчого директора Arcelor Мішель Вурт. За його словами, в раді директорів нової компанії чотири місця дістануться представникам Arcelor і три - Mittal Steel. При цьому головою ради директорів Arcelor-Mittal стане нинішній голова ради директорів Arcelor Джозеф Кинш.

М.Вурт підтвердив, що нова пропозиція Mittal Steel, схвалена раді директорів Arcelor, становила 40,4 євро в перерахунку на одну акцію (загалом близько 26 млрд євро).

У свою чергу, представники "Северсталі", яка також претендувала на злиття з Arcelor, заявили про намір переглянути всі свої висунуті раніше пропозиції. При цьому керівництво "Северсталі", висловило "велике здивування" тим, що представникам компанії не була надана можливість брати участь в обговоренні питання про злиття Arcelor і Mittal Steel або можливість виступити з новою пропозицією зі свого боку, передає Associated Press.

Остаточно питання про злиття Arcelor і Mittal буде вирішено на зборах акціонерів Arcelor, яке заплановане на 30 червня.

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