Голубів миру, постраждалих після молитви за Україну у Ватикані, прирекли на неминучу загибель - зоозахисники

Італійські захисники тварин попросили папу Римського припинити випускати голубів з балкона його резиденції в Римі, повідомляє lenta.ru з посиланням на Associated Press. Звернення організації ENPA до Ватикану пов'язано з тим, що днями дикі птахи заклювали голубів миру, випущених з Апостольського палацу на площі Святого Петра.

Захисники тварин підкреслили, що одомашнені голуби не пристосовані до життя в природі і можуть стати легкою здобиччю хижих птахів, зокрема, для чайок, що гніздяться на колонаду площі Святого Петра. На думку ENPA, випускати голубів у цьому місці означає «прирікати їх на неминучу загибель».

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Правозахисники мають намір скласти петицію проти подібної практики і почати збір підписів серед своїх прихильників. Таким чином активісти сподіваються привернути увагу папи Франциска.

Інцидент, що послужив приводом для занепокоєння захисників тварин, стався після недільної молитви папи Римського. Франциск, зокрема, закликав до миру на Україні, де з листопада 2013 року триває протистояння опозиції і чинної влади. Після своєї промови папа Римський разом з двома дітьми випустив двох білих голубів миру з балкона своїх покоїв на площі Святого Петра. Проте птахи не встигли відлетіти далеко від Апостольського палацу, оскільки на них напали чайка і ворона. Свідками цього інциденту стали десятки тисяч віруючих, що зібралися на недільну месу.

Традиція випускати голубів на площі Святого Петра з'явилася при покійному папі Іванові Павлові II. Як правило, для цього до папи запрошують дітей з італійського католицького товариства і після виступу папи дають їм випустити білих голубів, які повинні символізувати прагнення до миру.

Фотогалерея "Ворон атакував голубів, випущених Папою Римським після молитви за Україну"