Японія розробила інструкцію про спірні острови для викладачів

Міністерство освіти Японії випустило нові рекомендації для вчителів історії та географії, які пропонують пояснювати школярам, що спірні острови Ліанкур та Сенкаку є невід'ємною частиною японської території. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на BBC News.

У міністерстві заявили, що з освітньої точки зору такий крок був би «нормальним для будь-якої держави» і додали, що разом із представниками МЗС в подальшому будуть намагатися донести обґрунтованість зміни шкільних рекомендацій до Південної Кореї та Китаю, які претендують на острови .

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Офіційний Сеул вже піддав критиці дії Японії, пообіцявши вручити послу відповідну ноту протесту. У Китаї, як повідомляє Agence France-Presse, нові стандарти японського освіти сприйняли з «серйозною стурбованістю».

Острови Ліанкур були анексовані Японією на початку XX століття, безпосередньо перед захопленням всієї Кореї, яка раніше керувала островами. Після закінчення Другої світової війни територія знову відійшла до Кореї, яка повернула свою незалежність, проте Японія наполягає, що приналежність Ліанкур не можна пов'язувати з відновленням корейської державності.

Безлюдні острови Сенкаку контролюються Японією з кінця XIX століття. Після того, як поблизу них були виявлені поклади вуглеводнів, про свої претензії на територію заявив Китай, в якому їх називають Дяоюйдао.

Японія також висуває територіальні претензії до Росії з приводу чотирьох Південнокурильських островів, званих в Токіо Північними територіями. Японська влада вважає острови «окупованими» РФ, однак з методичних рекомендацій для вчителів вказівки про окупацію були виключені декілька років тому.