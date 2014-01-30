Італійська опозиція вимагає імпічмент президента Наполітано

Опозиційний політичний рух "5 зірок" представило в нижній палаті парламенту Італії офіційні звинувачення проти президента республіки Джорджо Наполітано, пише ИТАР-ТАСС. Таким чином, зазначають місцеві ЗМІ, розпочався давно обіцяний неформальним лідером руху колишнім коміком і блогером Беппе Грілло процес імпічменту.

У заяві "п'ятизіркових" парламентаріїв вказується, зокрема, що глава республіки направляв на схвалення антиконституційні законопроекти, зловживав службовим становищем в питаннях дарування помилування, впливав на судові процеси, пов'язані з обвинуваченнями державного керівництва у змові з босами мафії. У зв'язку з цими звинуваченнями рух "5 зірок" вимагає почати парламентський процес імпічменту президента.

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Відповідно до італійського законодавства, остаточне рішення про відставку президента, якщо попередньо за це висловилася абсолютна більшість в парламенті, в будь-якому випадку приймає касаційний суд. Жодна із спроб імпічменту за всю історію республіки не доходила до даного етапу. Одним словом, як зазначають місцеві спостерігачі, це чергова провокаційна акція членів руху "5 зірок", які регулярно саботують роботу парламенту.

88-річний Джорджо Наполітано - перший президент Італії, переобраний на другий термін (у квітні 2013 року). Він вже неодноразово давав зрозуміти, що через похилий вік має намір завершити достроково мандат, розрахований на сім років.