Причиною смерті Хоффмана могло стати передозування наркотиків

За даними телеканалу Сі-ен-ен, 46-річного Хоффмана виявлено у ванній кімнаті зі шприцом у руці, а в квартирі було знайдено речовину, схожу на героїн. В управлінні поліції Нью-Йорка ИТАР-ТАСС підтвердили смерть актора, однак від коментарів відмовилися.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, Хоффман в останні роки намагався позбавитися від наркотичної залежності.

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Між тим, у будинку актора, розташованому в одному з елітних районів нижньої частини Манхеттена, стали збиратися його прихильники і просто цікаві городяни. Поліція оточила всі підходи до під'їзду будинку, всередину пропускають тільки місцевих жителів, медичних працівників та правоохоронців.

"Ми спустошені раптовою і трагічною втратою нашого улюбленого Філа. Ми цінуємо вашу підтримку, але просимо вас у цей скорботний для нас час проявити стриманість. Моліться за нього, нехай він буде у ваших думках", - йдеться в заяві сім'ї Хоффмана, яку поширили його представники.

В основному, актор був відомий завдяки своїм ролям другого плану. У 2006 році Хоффман отримав "Оскар" за головну роль у фільмі "Капоте", а в 2012 році був визнаний кращим актором Венеціанського кінофестивалю за другорядну роль у драмі "Майстер".

В актора залишилися 10-річний син і дві дочки п'яти і семи років.