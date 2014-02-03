Поблизу берегів Греції стався землетрус

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Підземні поштовхи були зафіксовані о 05:08 за місцевим часом у 12 кілометрах на північний захід від міста Ліксурі, розташованого на острові Кефалонія. Осередок землетрусу залягав на глибині 13,7 кілометра.

Інформації про руйнування і жертви не надходило, про загрозу цунамі не повідомляється.

В кінці січня на заході Греції стався землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр розташовувався на острові Кефалонія у міста Ліксурі, 289 кілометрах на захід від Афін. За першу добу сталося 92 афтершоки магнітудою від 3 до 5,1. Відтоді сейсмічна активність в районі залишається високою.