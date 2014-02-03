Поблизу берегів Греції стався землетрус
07:25, 03 лютого 2014Світ
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Землетрус магнітудою 6,1 стався в понеділок вранці біля західного узбережжя Греції.
Біля узбережжя Греції стався землетрус / REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Геологічну службу США (USGS).
Підземні поштовхи були зафіксовані о 05:08 за місцевим часом у 12 кілометрах на північний захід від міста Ліксурі, розташованого на острові Кефалонія. Осередок землетрусу залягав на глибині 13,7 кілометра.
Інформації про руйнування і жертви не надходило, про загрозу цунамі не повідомляється.
В кінці січня на заході Греції стався землетрус магнітудою 5,8. Епіцентр розташовувався на острові Кефалонія у міста Ліксурі, 289 кілометрах на захід від Афін. За першу добу сталося 92 афтершоки магнітудою від 3 до 5,1. Відтоді сейсмічна активність в районі залишається високою.
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