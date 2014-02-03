Forbes Woman склав рейтинг найвпливовіших жінок світу
Рейтинг жінок за версією видання Forbes Woman за 2013 рік очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
"Залізна леді" Євросоюзу, на плечах якої лежить відповідальність за стабільність євро; перша жінка в історії на посаді канцлера Німеччини, до того ж переобрана вже на третій термін; четвертий раз поспіль лідер рейтингу найвпливовіших жінок світу", - йдеться в повідомленні на сайті російського Forbes, пише РИА Новости.
У десятку також увійшли актриса Анжеліна Джолі, яка минулого року добровільно видалила собі груди через спадкову схильність до раку, і Кейт Міддлтон, яка народила спадкоємця престолу Британії.
1. Ангела Меркель (59, Німеччина) - канцлер Німеччини
2.Мэри Барра (51, США) - генеральний директор General Motors
3.Анджелина Джолі (38, США) - актриса і режисер
4.Джанет Йеллен (67, США) - голова ФРС США
5. Руслана Лижичко (40, Україна) - співачка, переможниця "Євробачення 2004", героїня "Євромайдану"
6. Кейт Міддлтон (31, Великобританія) - дружина герцога Кембриджського Вільяма
7.Елена Мізуліна (59, Росія) - депутат Держдуми
9. Світлана Миронюк (46, Росія) - останній головний редактор РІА Новости
10. Ельвіра Набіулліна (50, Росія) - голова Центробанку Росії
11. Людмила Путіна (56, Росія) - колишня "перша леді".
Учасниками рейтингу стали жінки з різних країн і галузей: цього разу його укладачі навмисно не "роздавали" їм місця за порядком від першого до десятого, зазначивши тільки лідерство Меркель.