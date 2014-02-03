Forbes Woman склав рейтинг найвпливовіших жінок світу

"Залізна леді" Євросоюзу, на плечах якої лежить відповідальність за стабільність євро; перша жінка в історії на посаді канцлера Німеччини, до того ж переобрана вже на третій термін; четвертий раз поспіль лідер рейтингу найвпливовіших жінок світу", - йдеться в повідомленні на сайті російського Forbes, пише РИА Новости.

У десятку також увійшли актриса Анжеліна Джолі, яка минулого року добровільно видалила собі груди через спадкову схильність до раку, і Кейт Міддлтон, яка народила спадкоємця престолу Британії.

1. Ангела Меркель (59, Німеччина) - канцлер Німеччини

2.Мэри Барра (51, США) - генеральний директор General Motors

3.Анджелина Джолі (38, США) - актриса і режисер

4.Джанет Йеллен (67, США) - голова ФРС США

5. Руслана Лижичко (40, Україна) - співачка, переможниця "Євробачення 2004", героїня "Євромайдану"

6. Кейт Міддлтон (31, Великобританія) - дружина герцога Кембриджського Вільяма

7.Елена Мізуліна (59, Росія) - депутат Держдуми

9. Світлана Миронюк (46, Росія) - останній головний редактор РІА Новости

10. Ельвіра Набіулліна (50, Росія) - голова Центробанку Росії

11. Людмила Путіна (56, Росія) - колишня "перша леді".

Учасниками рейтингу стали жінки з різних країн і галузей: цього разу його укладачі навмисно не "роздавали" їм місця за порядком від першого до десятого, зазначивши тільки лідерство Меркель.