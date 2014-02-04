ВООЗ прогнозує зростання онкологічних захворювань у світі

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я прогнозують нову хвилю онкологічних захворювань у світі.

За підрахунками фахівців міжнародної організації, протягом наступних 20 років кількість випадків виявлення раку збільшиться на 70%, повідомляє Газета.ru з посиланням на останній звіт ВООЗ.

Кількість нових випадків виявлення раку в рік зросте з 14 млн в 2012 році до 25 млн. Основна тяжкість захворювання припаде на країни з низьким і середнім рівнем життя.

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Фахівці виділяють два типи онкологічних захворювань. Одні розвиваються в результаті інфекції, такі як рак шийки матки, інші у великій мірі пов'язані з способом життя: курінням, вживанням алкоголю, неправильним харчуванням.

В даний час серед чоловіків найбільш поширений рак легені (16,7% випадків), який найчастіше вбиває (23,6% випадків смертей). У жінок найбільш поширений рак молочної залози (25,2%), який стає причиною 14,7% смертей від раку. За ними слідують рак кишечника, простати і шлунка.