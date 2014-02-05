На виборах в Таїланді зіпсовано 12% бюлетенів

Як повідомляє ИТАР-ТАСС більшість бюлетенів були зіпсовані навмисно самими виборцями. При цьому явка на виборах, що проходили в умовах надзвичайного тиску з боку опозиції, виявилася вкрай низькою - 46,79%.

Через відсутність бюлетенів, брак персоналу або виникнення загрози життю виборців голосування було повністю скасовано у дев'яти південних провінціях. Ще в дев'яти провінціях було закрито деяку кількість виборчих дільниць. Таким чином, без будь-яких перешкод вибори пройшли в 59 з 77 провінцій Таїланду. Як повідомляють таїландські ЗМІ з посиланням на функціонерів правлячої партії "Піа Тай", це об'єднання на чолі з Їнглак Чинават поліпшило свої попередні результати (265) і змогло отримати 300 з 500 місць у майбутньому парламенті.

Менше з тимм, поки невідомо, коли новий парламент зможе зібратися на свою першу сесію і обрати уряд. Віце-прем'єр Понгтхеп Тхепканчана повідомив, що уряд вимагає від виборчкому завершити голосування в найближчий місяць, щоб перша сесія національних зборів країни могла початися вже 4 березня - максимум через місяць після виборів, як цього вимагає закон. До цього моменту парламент повинен бути сформований на 95%. Решта 5% можуть бути дообрані протягом 180 днів.

Проте в самому виборчкомі поки ставлять під сумнів навіть можливість проведення додаткового голосування 23 лютого, раніше призначеного саме на цю дату. Як зазначає офіційний представник виборчої комісії Сомчай Сисуттхіякон, політична обстановка в країні принципово не змінилася, і вибори знову можуть бути блоковані маніфестантами.