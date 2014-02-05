У Большому театрі можуть з'явитися "стоячі" місця за 100 рублів

Большой театр має намір демонтувати 247 незручних місць і зробити їх стоячими, повідомляє ИТАР-ТАСС. З наступного сезону на незручні місця будуть продавати вхідні квитки по сто рублів. Про це повідомив генеральний директор Театру Володимир Урін на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що Большой театр давно планує збудувати нову систему продажу квитків. Зокрема, ДАБТ ще восени звернувся до московським властям, щоб вони продавали квитки за зниженими цінами для незахищених верств населення через свої громадські інститути. "Поки ми не знайшли підтримку", - зауважив Він. Він додав, що "питання квитковій мафії - проблема не Большого театру, а всіх великих театрів світу".

"Як тільки згоду московських властей буде отримано, ми почнемо опрацьовувати систему і запустимо її для людей, які хочуть купити квитки, але не мають такої можливості", - зазначив Урін.

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Крім того, за словами генерального директора, він хоче звернутися до міністра культури з проханням прибрати 247 місць, які розташовуються в незручних місцях. "Влітку ми їх демонтуємо", - пообіцяв він. На ці місця будуть продаватися вхідні квитки. "Люди будуть стояти, поруч встановимо танкетки, на які можна буде сісти, якщо втомився", - сказав Урін.

Він також повідомив, що у планах - пускати глядачів на генеральні репетиції Большого театру. Перший такий досвід планується здійснити вже в цьому році на прем'єрі постановки Джона Ноймаєра. З наступного року ця практика може бути впроваджена на всіх виставах. Квитки на прогони будуть значно дешевші, на них пускатимуть тільки глядачів молодше 30 років.