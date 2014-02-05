Керрі не має наміру балотуватися на пост президента США в 2016 році - ЗМІ
23:23, 05 лютого 2014Світ
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Держсекретар США Джон Керрі заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2016 році.
Керрі заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2016 році / REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал CNN.
«Я йду з політики. У мене немає абсолютно ніяких планів. Це моя остання зупинка», - заявив Керрі в інтерв`ю, яке він дав ведучому програми The Lead with Jake Tapper.
Раніше серед можливих учасників президентських виборів 2016 називалися віце-президент США Джо Байден і колишня перша леді і держсекретар Хілларі Клінтон.
За даними опитування, проведеного CNN і компанією ORC, лідерство серед потенційних кандидатів у президенти утримують Клінтон і губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті.
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