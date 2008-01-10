Тоні Блер пішов на службу до американців
11:27, 10 січня 2008Світ
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Робота є тимчасовою
Колишній прем’єр-міністр Великобританії, що пішов з посади влітку 2007 року, Тоні БЛЕР став радником американського банку JPMorgan Chase & Co Inc.
Про це повідомляє сьогодні Reuters.
За даними агентства, Т.БЛЕР працюватиме тимчасово радником з міжнародної ситуації.
“Я консультуватиму їх щодо підходів до гігантських політичних та економічних змін, викликаних глобалізацією”, - цитує Reuters Т.БЛЕРА.
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