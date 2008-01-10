Тоні Блер пішов на службу до американців

Колишній прем’єр-міністр Великобританії, що пішов з посади влітку 2007 року, Тоні БЛЕР став радником американського банку JPMorgan Chase & Co Inc.

Про це повідомляє сьогодні Reuters.

За даними агентства, Т.БЛЕР працюватиме тимчасово радником з міжнародної ситуації.

“Я консультуватиму їх щодо підходів до гігантських політичних та економічних змін, викликаних глобалізацією”, - цитує Reuters Т.БЛЕРА.