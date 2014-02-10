В ЄС припускають можливість введення військ у Боснію
08:24, 10 лютого 2014Світ
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Верховний представник міжнародної спільноти в Боснії і Герцеговині Валентін Інцко застеріг у неділю про можливість введення в цю країну військ країн ЄС, якщо насильство в ній далі наростатиме
В ЄС вважають, що у Боснії становище найгірше з часів війни / Reuters
Як сказав він в інтерв’ю австрійському щоденникові Kurier, нинішнє становище в Боснії найгірше з часу закінчення війни 1992–95 років, повідомляє Радіо Свобода.
У Боснії кілька останніх днів не вщухали насильницькі протести проти бездіяльності влади в боротьбі з безробіттям, бідністю й корупцією. Потерпіли сотні людей, підпалені майже два десятки урядових будівель у кількох містах, зокрема, й у столиці Сараєві.
Читайте такожУ Боснії демонстранти розгромили будівлю регіональної адміністраціїТакож у Сараєві і ще трьох містах під тиском демонстрантів подали у відставку місцеві органи влади. У суботу й неділю протести тривали переважно мирно.
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