Прокуратура Грузії висунула звинувачення Патаркацишвілі

Генеральна прокуратура Грузії пред`явила звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу Грузії бізнесмену і кандидату в Президенти Грузії Аркадію (Бадрі) ПАТАРКАЦИШВІЛІ.

Б.ПАТАРКАЦИШВІЛІ пред`явлено звинувачення за ст. 315 ч. 1 (змова з метою повалення державної влади), ст. 325 (підготовка замаху на особу, яка обіймає політичну посаду) і ст. 323 (підготовка теракту) КК Грузії, говориться в офіційному повідомленні Генпрокуратури Грузії.

Зважаючи на відсутність Б.ПАТАРКАЦИШВІЛІ на території Грузії, про прийняту Генпрокуратурою ухвалу додатково буде повідомлено його сім`ї, говориться в повідомленні Генпрокуратури.

"Сім`ї буде дано пояснення про те, що Аркадію ПАТАРКАЦИШВІЛІ необхідно з`явитися до прокуратури для пред`явлення звинувачення особисто", - говориться в повідомленні.

На користь слідства, за рішенням суду, арештовано особистий банківський рахунок А.ПАТАРКАЦИШВІЛІ в акціонерному товаристві Стандартбанк, повідомили в Генпрокуратурі.

Вчора вранці ЦВК Грузії оголосила попередні підсумки виборів – Михайло СААКАШВІЛІ лідирує з 52,91%. Голоси з 30 ділянок ще не підраховано, але в ЦВК заявляють, що основна картина вже не зміниться. Б.ПАТАРКАЦИШВІЛІ на виборах 5 січня одержав близько 7%.

Грузинська опозиція закликала М.СААКАШВІЛІ перерахувати голоси, подані на виборах Президента країни, і лише тоді вона визнає результати голосування, повідомили вчора, 9 січня, представники Об`єднаної опозиції.