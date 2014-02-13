Сенатор подав до суду на Обаму

У поданому позові вказується, що "чинна з 2006 року програма зі збору особистих даних клієнтів телекомунікаційних компаній порушує Четверту поправку до Конституції США", повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Білль про права захищає всіх громадян від загальних ордерів (в яких не вказуються конкретні особи, що підлягають затриманню, або предмети, які підлягають виїмці - ред.). Очікую, що ця справа дійде до Верховного суду США, і передбачаю, що американський народ переможе", - заявив Ренд Пол.

За твердженням позивача, однією з основних його цілей є отримання сучасного трактування вищою судовою інстанцією США значення Четвертої поправки. "Зрештою, Верховний суд буде визначати, що означає Четверта поправка", - переконаний сенатор.