Держдеп США засновує посаду спецпредставника по Арктиці

Про це йдеться в заяві держсекретаря Джона Керрі, передає РІА «Новости».

«Сьогодні я повідомив моїм колишнім колегам у сенаті, що в держдепартаменті скоро з`явиться спеціальний представник із Арктичного регіону, високопоставлений чиновник, який відповідатиме за просування наших інтересів у регіоні», - говориться в заяві.

За словами держсекретаря, Арктика має величезне зростаюче геополітичне, економічне, екологічне значення, стосується національної безпеки США.

Керри нагадав, що Вашингтон готується до головування в Арктичній раді в 2015 році.

«Президент (США Барак) Обама і я маємо намір приділяти все більшу увагу, докладати все більших зусиль для того, щоб бути в курсі змін, що відбуваються в регіоні», - заявив держсекретар.