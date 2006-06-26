Іран готовий використовувати нафту як зброю

Офіційний Тегеран заявляє, що готовий використовувати нафту як зброю для захисту своїх національних інтересів.

Як сказав міністр нафтової промисловості Ірану Казім ВАЗІРІ-ХАМАНІ, коментуючи можливість міжнародних санкцій щодо іранської ядерної програми у випадку їх застосування, «ціна нафти зросте щонайменше до 100 доларів за барель».

Як нагадує ЄвроПАП, Іран є четвертим світовим виробником нафти.

Як відомо, 20 червня Президент США Джордж БУШ запропонував Ірану зупинити роботи зі збагачення урану та обробки ядерних матеріалів до того, як США приєднаються до переговорів з Тегераном.

За словами Дж.БУША, якщо пропозиція шести країн-посередників буде відкинута Тегераном, це призведе до передачі іранського питання у поле зору Ради безпеки ООН, "подальшої ізоляції від світу і політичних, і економічних санкцій, що будуть поступово ставати все жорсткішими".

Як відомо, Китай, Росія, Франція, США, Велика Британія та Німеччина узгодили позицію щодо іранської ядерної програми.

За даними американської преси, натомість «шістка» обіцяє в обмін на відмову від програми збагачення урану надати Ірану доступ до американських сільськогосподарських технологій, а також продати Ірану необхідні запчастини для оновлення авіаційного ресурсу.