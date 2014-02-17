В Гудзоні знайшли тіло відомого нью-йоркського дизайнера
01:21, 17 лютого 2014Світ
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Тіло нью-йоркського дизайнера Мішеля Савойї (Michele Savoia) виявлено у неділю, 16 лютого, в річці Гудзон недалеко від його особистої яхти
Савойя (другий праворуч) був відомий своїми костюмами в стилі ретро / facebook.com/savoiathetailor
Савойя пропав в ніч на четвер після вечірки в одному з клубів. Увечері в п'ятницю він не прийшов на вечерю з подругою з нагоди дня святого Валентина, а вранці в суботу його водій звернувся в поліцію, повідомляє Лента.ру з посиланням на таблоїд New York Post
За попередніми даними, 55-річний Савойя, перебуваючи в нетверезому стані, впав за борт своєї яхти, де він іноді ночував.
«Савойя-кравець», як його називали знайомі, був відомий своїми костюмами в стилі ретро. Одяг йому замовляли такі знаменитості, як Міккі Рурк, Роберт де Ніро, Ріккі Мартін і Кріс Нот. У дизайнера залишилася 23-річна дочка.
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