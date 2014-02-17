В Гудзоні знайшли тіло відомого нью-йоркського дизайнера

Савойя пропав в ніч на четвер після вечірки в одному з клубів. Увечері в п'ятницю він не прийшов на вечерю з подругою з нагоди дня святого Валентина, а вранці в суботу його водій звернувся в поліцію, повідомляє Лента.ру з посиланням на таблоїд New York Post

За попередніми даними, 55-річний Савойя, перебуваючи в нетверезому стані, впав за борт своєї яхти, де він іноді ночував.

«Савойя-кравець», як його називали знайомі, був відомий своїми костюмами в стилі ретро. Одяг йому замовляли такі знаменитості, як Міккі Рурк, Роберт де Ніро, Ріккі Мартін і Кріс Нот. У дизайнера залишилася 23-річна дочка.