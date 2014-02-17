Іран погрожує в ввести війська на територію Пакистану

За словами міністра, Тегеран вже звернувся до Ісламабаду і Кабулу з проханням «швидко і потужно» розібратися з ситуацією і повернути додому п'ятьох іранських прикордонників, викрадених минулого тижня, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Як пояснив глава іранського МВС, в іншому випадку Тегеран залишає за собою право ввести війська на суміжну територію, щоб встановити там зону безпеки, яка убезпечить громадян Ірану від зазіхання ззовні.

Читайте такожПентагон не хвилюють плани Ірану послати флот до берегів США

Ні пакистанські, ні афганська влада поки ніяк не відреагували на зауваження іранського міністра внутрішніх справ.

Пустельна місцевість, де сходяться кордони Ірану, Пакистану та Афганістану, є однією з найменш заселених в усіх трьох країнах. Там, в основному, живуть кочові племена, які не визнають існуючих державних кордонів.