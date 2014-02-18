Путін вручив Кисельову орден "за застуги"
02:01, 18 лютого 2014Світ
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Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом "За заслуги перед вітчизною" IV ступеня генерального директора інформаційного агентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова.
Кисельов став символом необ'єктивного висвітлення Майдану російським телебаченням / РИА Новости
Як зазначається в указі, Кисельов нагороджується "за досягнуті трудові успіхи, значний внесок у соціально-економічний розвиток Росії, заслуги у гуманітарній сфері, зміцнення законності, захист прав та інтересів громадян, багаторічну і сумлінну працю", пише ZN.UA.
Нагадаємо, що Кисельов вів пропагандистську передачу на державному телеканалі "Росія 1", в якій виходили суперечливі сюжети про події в Україні.
Журналіст став символом необ'єктивного висвітлення Майдану російським телебаченням.
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