США провели одне з найбільших бомбардувань в Іраку

У результаті масованого бомбардування позицій бойовиків на південь від Багдада американські війська просунулися в райони, раніше зайняті екстремістами. Про це у п`ятницю заявило американське командування, передає Associated Press. Проведені військами США бомбардування були одними з найбільших за всю кампанію.

За словами представника військово-повітряних сил США полковника Пітера Доннелі (Peter Donnelly), напередодні два бомбардувальники B1-B і чотири винищувачі F-16 скинули 48 високоточних авіабомб на 47 об`єктів.

Цілями бомбардування були, переважно, таємні склади зброї і вибухівки, розташовані глибоко під землею. За словами Доннелі, завдяки саме цим запасам бойовики "Аль-Каїди" могли раніше чинити опір військам коаліції.

За словами Террі Феррелла (Terry Ferrell), іншого представника американського командування, після початку операції екстремісти перемістилися в район на північний захід від Багдада. "Ми просуваємося в райони, де війська коаліції не бували місяці, а в деяких випадках - роки", - заявив Феррелл. Він додав, що бойовикам вдалося створити на цих територіях таку лінію оборони, яка тривалий час не дозволяла американським військам увійти туди.

Американське командування повідомило, що тепер війська коаліції мають намір почати операції в тих місцях, куди пересунулася основна частина екстремістів. "Ми переслідуватимем противника, куди б він не пішов", - наголосив Ферелл.

Лента.ру