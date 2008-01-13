Колишнім однопартійцям Хусейна дозволено повернутися в армію та на держпосади

Іракський парламент ухвалив у суботу 12 січня Закон про відповідальність і справедливість, який полегшує становище колишніх членів партії "Баас", яку очолював Саддам Хусейн. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Закон дозволяє брати колишніх рядових баасистів на державну і військову службу. Колишнім партійним функціонерам це, як і раніше, заборонено, але для них передбачена пенсія.

Колишні баасисти - переважно сунніти, натомість як нині більшість ключових посад в Іраку займають шиїти, які зазнавали за Саддама переслідувань. Іракська й американська влада сподіваються, що з ухваленням цього закону суперечності між шиїтською та суннітською громадами в країні дещо згладяться.

Невдовзі після повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку був прийнятий Закон про дебаасифікацію, який позбавляв членів саддамівської партії багатьох громадянських прав. Багато суннітів вважають це помстою з боку шиїтів.