Папа Римський охрестив тринадцятьох немовлят

Папа Римський Бенедикт XVI у неділю охрестив тринадцятьох немовлят.

Таїнство відбулося у Сикстинській капеллі у Римі, в оточенні фресок Мікеланджело. Аудиторія включала батьків, дідусів та бабусь і хрещених батьків дітей - переважно працівників різноманітних служб та установ Ватикану. Вісімдесятирічний понтифік сказав, що хрещення дітей принесло йому особливе задоволення, передає 5 канал.