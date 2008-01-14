Папа Римський охрестив тринадцятьох немовлят

01:46, 14 січня 2008
Світ
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Таїнство в оточенні фресок Мікеланджело

Фото АР
Папа Римський Бенедикт XVI у неділю охрестив тринадцятьох немовлят. 

Таїнство відбулося у Сикстинській капеллі у Римі, в оточенні фресок Мікеланджело. Аудиторія включала батьків, дідусів та бабусь і хрещених батьків дітей - переважно працівників різноманітних служб та установ Ватикану. Вісімдесятирічний понтифік сказав, що хрещення дітей принесло йому особливе задоволення, передає 5 канал.

 

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