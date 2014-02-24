Болотна справа: У Москві мітингувальники кричать ОМОНу "Беркут!" і "Банду геть!"

Понад тисяча людей мітингують під Замоскворіцьким судом у Москві, вимагаючи звільнити фігурантів "болотної справи", звинувачених в участі та організації у масових заворушеннях в травні 2012 року.

Демонстранти вигукують гасла "Росія буде вільною", "Свободу політв’язням", "Випускай".

Читайте такожУ Москві оголошують вирок у болотній справі про масові заворушення (онлайн-трансляція)Поряд зосереджено велику кількість поліції та бійців ОМОНу. Час від часу силовики групами входять в натовп, вихоплюючи звідти мітингувальників і тягнуть їх до автозаків.

Демонстранти у відповідь починають обзивати їх "Беркутом" і кричати "Банду геть!".