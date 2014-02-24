Мілонов хоче заборонити в Росії "Океан Ельзи"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу депутата.

На думку Мілонова, артисти колективу давно займають переконані антиросійські і русофобські позиції. Зокрема, як пише він в листі, Вакарчук не приховує своїх націоналістичних поглядів, симпатизує українським колабораціоністам часів Великої Вітчизняної війни, виступає проти введення в країні російської мови як другої державної.

Читайте такожНа Майдані під час концерту Океану Ельзи прихильникам влади виділять секторМілонов просить Мединського внести Вакарчука в "чорний список" небажаних для в'їзду в Росію осіб "як активного і непримиренного ворога російського держави",- сказано у зверненні.

У той же час, депутат зазначає, що "Океан Ельзи" "є талановитим і сильним музичним колективом. Однак якщо музикант вибирає замість творчості займатися політичним активізмом, то він повинен усвідомлювати, що його політична діяльність може мати певні наслідки", - зазначено в листі.

Виступ групи планується в Петербурзі в Льодовому палаці 31 березня в рамках гастрольного туру на підтримку нового альбому "Земля".

Віталій Мілонов відомий своїми скандальними ініціативами - такими, як заборона пропаганди гомосексуалізму в Петербурзі, виступи проти викладання теорії Дарвіна і вимога заборонити канал MTV.