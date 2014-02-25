Південна Корея створить комітет із підготовки до об'єднання з КНДР

Південнокорейський президент Пак Кин Хе оголосила про формування «комітету з підготовки до об'єднання з КНДР. Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство «Ренхап», глава держави виступила з такою заявою 25 лютого під час щорічного телезвернення.

Новий комітет займатиметься розробкою плану зближення з КНДР задля подальшого возз'єднання двох країн. Члени відомства повинні будуть звітувати про свою роботу безпосередньо президентові. Пак Кин Хе привела в приклад Німеччину, яка, за її словами, успішно пройшла етап об'єднання завдяки поступової підготовки до цього кроку.

Пак Кин Хе послідовно відстоює ідею об'єднання Північної та Південної Кореї. Виступаючи на економічному форумі в Давосі в січні 2014 року, вона заявила, що від об'єднання виграють обидві країни. На її думку, це призведе до різкого економічного зростання в регіоні.

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Згідно з даними листопадового соцопитування, 78% жителів Південної Кореї підтримують ідею відтворення єдиної держави на Корейському півострові.

Останнім часом відносини двох країн почали поступово поліпшуватися після кризи минулого року, пов'язаного з ядерними випробуваннями КНДР і погрозами Пхеньяну почати військові дії проти Південної Кореї та США. На початку лютого відбулися перші за останні сім років переговори на високому рівні між Північною і Південною Кореєю. Крім того, з 20 по 25 лютого проходять зустрічі родичів, які виявилися розділені під час Корейської війни 1950-1953 років. Возз'єднання сімей відбулося вперше за останні три роки.