Українці зможуть їздити до Ізраїлю без віз

Візовий режим між Україною та Ізраїлем може бути скасовано вже упродовж цього року. Про намір ініціювати переговори з Києвом із візового питання заявив міністр туризму Ізраїлю Іцхак Ааронович.

З метою забезпечення оптимального доступу громадян країн Східної Європи до туристичних об’єктів Ізраїлю уряд у Єрусалимі розпочав роботу над скасуванням візового режиму. Вже розроблено та погоджено відповідні проекти двосторонніх угод з Росією та Румунією. Тепер, каже міністр Ааронович, настала черга України. Як повідомила "Німецькій хвилі" офіційний представник Мінтуризму Ізраїлю Шіра Каве, переговори з Києвом ізраїльська сторона сподівається розпочати вже упродовж наступних місяців, одразу, як набуде чинності аналогічна угода з Росією. Каве прогнозує, що новий переговорний процес буде швидким, зважаючи на позитивний приклад перемовин із Москвою та усі попередні контакти з Києвом, які вказують на взаємне зацікавлення сторін в оптимізації візового режиму.

Впродовж 2007 року Ізраїль відвідали 70 тисяч українських туристів - майже в 2,5 рази більше, ніж позаминулого року. Паралельно збільшується й зацікавлення Україною з боку ізраїльських туристів.

Як повідомляв УНІАН , 14 листопада 2007 року під час державного візиту до Ізраїлю Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з віце-прем`єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Ізраїль Ціпі ЛІВНІ. Під час зустрічі сторони обговорили питання оптимізації візового режиму між Україною і Ізраїлем. Також йшлося про створення між Україною і Ізраїлем зони вільної торгівлі та про терміни вступу України до Світової організації торгівлі.