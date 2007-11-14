Ющенко обговорив питання візового режиму з Ізраїлем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Ізраїль пані Ципі ЛІВНІ.

Як повідомляє прес-служба Президента, під час зустрічі сторони обговорили питання оптимізації візового режиму між Україною та Ізраїлем.

Також йшлося про питання щодо створення між Україною та Ізраїлем зони вільної торгівлі та терміни вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 13-15 листопада перебуває з державним візитом в Ізраїлі.