У Мінську повністю зупинено рух метро
15:21, 26 лютого 2014Світ
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Метро в Мінську закрито у зв'язку з виявленням на різних станціях «підозрілих предметів».
У Мінську зупинено метро / minsk-metro.net
Про це УНІАН повідомили у ГУВС Мінського міськвиконкому.
«Найближчим часом робота метро буде відновлена. Це не навчання. Зараз там проводяться профілактичні роботи, станції працюють тільки на випуск пасажирів», - зазначили в ГУВС Мінського міськвиконкому.
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Інформація про те, що в Мінську не працюють обидві лінії метро, стала з'являтися приблизно о 14.45. На різних станціях пасажирів просили без паніки залишити метро і скористатися наземним транспортом.
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