У Мінську повністю зупинено рух метро

Про це УНІАН повідомили у ГУВС Мінського міськвиконкому.

«Найближчим часом робота метро буде відновлена. Це не навчання. Зараз там проводяться профілактичні роботи, станції працюють тільки на випуск пасажирів», - зазначили в ГУВС Мінського міськвиконкому.

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Інформація про те, що в Мінську не працюють обидві лінії метро, стала з'являтися приблизно о 14.45. На різних станціях пасажирів просили без паніки залишити метро і скористатися наземним транспортом.