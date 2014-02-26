У Мінську повністю зупинено рух метро

15:21, 26 лютого 2014
Світ
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Метро в Мінську закрито у зв'язку з виявленням на різних станціях «підозрілих предметів».

В Минске остановлено метро / minsk-metro.net

 

Про це УНІАН повідомили у ГУВС Мінського міськвиконкому.

«Найближчим часом робота метро буде відновлена. Це не навчання. Зараз там проводяться профілактичні роботи, станції працюють тільки на випуск пасажирів», - зазначили в ГУВС Мінського міськвиконкому.

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Інформація про те, що в Мінську не працюють обидві лінії метро, стала з'являтися приблизно о 14.45. На різних станціях пасажирів просили без паніки залишити метро і скористатися наземним транспортом.

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