Американці платитимуть Блеру $5 мільйонів на рік

Колишній прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер за роботу консультантом в JPMorgan Chase - одному з найбільших банків світу - одержуватиме 2,5 мільйона фунтів стрелінгів в рік (близько 5 мільйонів доларів США), повідомляє у вівторок британська газета The Daily Mail.

Про те, що Блер призначений старшим радником і членом ради з міжнародних справ американського банку JPMorgan Chase, стало відомо 10 січня. Яку винагороду Блер одержуватиме за свої послуги, в офіційній заяві банку не уточнювалося.

Американське агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела, повідомило, що JPMorgan Chase платитиме Блеру близько мільйона доларів на рік.

Проте The Daily Mail стверджує, що колишній прем`єр отримуватиме за свої консультації набагато значнішу суму - 2,5 мільйона фунтів (4,9 мільйона доларів США). Джерела отримання інформації про зарплату Блера, британська газета не розкриває.

Британська газета нагадує, що робота в JPMorgan Chase є далеко не єдиним джерелом доходів колишнього прем`єр-міністра. Окрім пенсії в 64 тисячі фунтів на рік, яка належить йому як колишньому главі уряду, Блер, за непідтвердженими офіційно даними, одержав гонорар в 5 мільйонів фунтів за мемуари, які він має написати. Крім того, пише The Daily Mail, Блер охоче приймає запрошення організаторів різних заходів, гонорар за появу на яких і короткий виступ дозволяє йому отримавати кілька десятків тисяч фунтів на місяць.

За роботу спеціальним представником "Близькосхідного квартету" (Росія, ЄС, США, ООН), нагадує видання, Блер офіційно не одержує зарплату, проте йому виплачують компенсацію транспортних і представницьких витрат.

Лента.ру