ПАРЄ позбавила Росію можливості очолити Асамблею

Лідери депутатських груп ПАРЄ вирішили змінити порядок головування в Асамблеї.

Як передає NEWSru, представника Росії в Парламентській Асамблеї Ради Європи Михайла МАРГЕЛОВА, швидше за все, не буде обрано головою цієї організації на три роки, як це очікувалось. У Парижі відбулася зустріч лідерів п`яти депутатських груп асамблеї, де було змінено принципи обрання. Новий порядок позбавив М.МАРГЕЛОВА можливості очолити ПАРЄ у найближчі роки.

Як відзначає видання, ПАРЄ 21 січня відкриває нову сесію, на якій на найближчі три роки мають бути обрані президент організації і 20 віце-президентів. Президента ПАРЄ відповідно до угоди, досягнутої на початку 1990-х років, фактично призначає одна з п`яти груп, що входять до асамблеї. Чергування груп відбувається на основі принципу ротації щотри роки. На нинішній сесії ПАРЄ обирати президента повинна була група "Європейські демократи", яка мала намір запропонувати свого лідера - голову міжнародного комітету Ради Федерації Росії М.МАРГЕЛОВА.

На його підтримку повинен був виступити екс-президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ, який буде спеціальним гостем сесії. Але кандидатура М.МАРГЕЛОВА викликала суперечки всередині асамблеї - проти висловились делегація Швеції і багато естонських політиків, мотивуючи це недемократичністю думських виборів, що пройшли в 2007 році в Росії.

Чинний голова ПАРЄ Рене ван дер ЛІНДЕН, який в середу приїжджає до Москви, заявляв про необхідність не міняти існуючий принцип ротації.

Але на січневій зустрічі в Парижі було вирішено, що право висунути свого представника на найближчі два роки переходить від європейських демократів до соціалістів. Свої підписи під новим документом поставили дві найбільші групи ПАРЄ: соціалісти і Європейська народна партія, а також невелике об`єднання "Об`єднані європейські ліві". Демократи і ліберал-демократи утримались, уточнює керівник секретаріату соціалістів Марлен АЛЬБАНЕЗ. Кількісний склад депутатських груп змінився порівняно з початком 1990-х років, але тепер вибори проходитимуть раз на два роки.