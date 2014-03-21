У Лондоні відкривається виставка автомобілів Джеймса Бонда

У Лондоні відкривається виставка найбільшої колекції автомобілів "суперагента" Джеймса Бонда. Експозиція "Бонд у русі" в Лондонському музеї кіно триватиме рівно рік, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Всього демонструються понад 50 транспортних засобів. Крім машин гості показу зможуть побачити катери, мотоцикли та навіть літаки, які були задіяні у зйомках.

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Серед найбільш помітних експонатів - автомобіль-підводний човен Lotus Esprit S1 з фільму "Шпигун, який мене любив", Rolls-Royce Phantom III з "Голдфінгера", а також Aston Martin DB5 зі стрічки "Золоте око". Ці транспортні засоби використовували всі шість виконавців ролі агента "007" - від Шона Коннері до Деніела Крейга.

В експозиції - також елементи декорацій та реквізит. При бажанні відвідувачі можуть навіть перевтілитися в улюбленого кіногероя і сфотографуватися в культовому смокінгу на тлі кадрів з фільму. Ще однією особливістю виставки є можливість оцінити ступінь пошкодження автомобілів, які брали участь у захоплюючих погонях або в процесі створення інших спецефектів на знімальному майданчику.

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Виставка в британській столиці відкривається через трохи більше ніж півстоліття після виходу першого фільму про героя творів Яна Флемінга. Вона дозволяє шанувальникам агента "007" знову пережити найбільш пам'ятні моменти кіноепопеї та, в прямому сенсі, доторкнутися до історії створення улюблених картин.

Флемінг, який працював в роки Другої світової війни в британській розвідці, написав 12 романів і дві збірки оповідань про Бонда. На їх основі і був створений знаменитий цикл із більш ніж двох десятків гостросюжетних фільмів, який не втрачає популярності і понині.